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Общество

Улицу Революции ремонтируют в Пустошке

Ремонт участка дороги на улице Революции ведётся в Пустошке, пишет газета «Вперёд».

Улицу Революции ремонтируют в Пустошке. Фото: газета «Вперёд»

Работы ведутся за счёт субсидии местным бюджетам городских округов муниципальных районов из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы».

Ранее сообщалось, что более 3,5 тысячи километров дорог в России обновят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». А в Псковской области к нормативу привели более 190 дорог регионального и местного назначения.

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