Более 3,5 тысячи километров дорог обновят по нацпроекту в России в этом году

11:47, 26 июля 2024, ПАИ

Более 3,5 тысячи километров российских дорог в 105 городских агломерациях планируется обновить в 2024 году по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги», заявил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

К концу года доля дорог в нормативном состоянии должна достигнуть 85%, подчеркнул он.

«Безопасная и качественная дорожная инфраструктура – это показатель современного, динамично развивающегося города, важная составляющая благополучия его жителей, а для туристов – один из критериев, по которому создаётся общее впечатление о городе. И если в самом начале нацпроекта, как правило, ремонтировали центральные площади и проспекты, сейчас обновляют улицы в микрорайонах, где возводятся новые жилые комплексы, а также ремонтируют дороги в частном секторе», – сказал Марат Хуснуллин.

В частности, по итогам 2023 года в Псковской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» к нормативу привели более 190 километров дорог регионального и местного значения.