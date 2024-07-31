Опасный мышиный вирус: чего стоит опасаться псковичам на даче

12:13, 31 июля 2024, ПАИ

Об опасной инфекции, которая передаётся человеку от животных, предупредили псковских дачников в региональном управлении Роспотребнадзора.

Одной из дачных опасностей может стать геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС). ГЛПС – это зоонозная вирусная инфекция, которая в большинстве случаев передаётся от хронических носителей этого вируса – мышевидных грызунов.

В прошлом году один случай такого заболевания в Псковской области был выявлен у ребёнка из сельской местности. В текущем году ГЛПС заразились уже два жителя региона.

В ведомстве предупреждают, что кроме дачников в зоне риска находятся псковичи, которые любят путешествовать в южные регионы. Как правило, там случаи заболевания геморрагической лихорадкой по статистике случаются чаще. Также отмечается, что ГЛПС от человека к человеку не передаётся.

Заражение происходит как правило воздушно-пылевым путём, например при сухой уборке дачного дома, алиментарным путём, когда продукты заражены выделениями грызунов, а также контактным путём – при укусе или контакте повреждённой кожи с загрязнёнными выделениями грызунов предметами.

Заболевание начинается обычно с лихорадки, которая сопровождается ознобом, повышенной потливостью и общими симптомами интоксикации. Через некоторое время присоединяются симптомы поражения опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, центральной нервной и других систем.

При появлении признаков заболевания после проведения работ, связанных с пылеобразованием, следует обратиться за медицинской помощью и сообщить о фактах возможного контакта с мышами.