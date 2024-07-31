Прощание с Петром Василевским состоится 1 августа
Прощание с почётным председателем Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Петром Василевским пройдёт 1 августа в 10:30 в храме Александра Невского, сообщили ПАИ в организации.
Отпевание состоится в 11:00.
Пётр Василевский ушёл из жизни после продолжительной болезни. Он возглавлял реготделение Российского Красного Креста с 2006 по 2022 год.
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