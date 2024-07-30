Ушёл из жизни Пётр Василевский

09:44, 30 июля 2024, ПАИ

Почётный председатель Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Пётр Василевский ушёл из жизни после продолжительной болезни. Об этом ПАИ сообщили в организации.

Пётр Василевский возглавлял реготделение с 2006 по 2022 год.

«Он оставил неизгладимый след в сердцах всех, кто знал его. Его преданность делу помощи людям, гуманитарной деятельности и социальному служению вдохновляла многих и служила примером для подражания. Под руководством Петра Никитовича наша организация достигла значительных успехов в оказании помощи нуждающимся, организации мероприятий и привлечении волонтёров. Он был человеком, который всегда ставил интересы других выше своих собственных, и его труд не остался незамеченным», – отметили в организации.

Там также выразили соболезнования родным и близким Петра Василевского и добавили, что его вклад в развитие Красного Креста в области навсегда останется в памяти.