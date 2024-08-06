Строительство федерального детского центра в Псковской области завершено на 70%

11:55, 06 августа 2024, ПАИ

На 70% завершено строительство Всероссийского центра детского отдыха на берегу Калацкого озера в Печорском районе, сообщается в группе военно-строительной компании Министерства обороны РФ в соцсети «ВКонтакте».

Ежедневно на строительной площадке трудятся порядка 200 человек и 28 единиц техники. Общая готовность объекта составляет 70%. Сдать его планируется в 2025 году. За одну смену в центре смогут отдохнуть до 300 ребят с 5-го по 11-й класс.

«Завершаем кровельные работы, монтаж инженерных сетей, приступили к отделке. Идём в графике, успеваем в сроки», – рассказал военный строитель Алексей Кусков.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что это фактически первый в новейшей истории проект строительства нового федерального детского центра после масштабной реновации Артека.