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Общество

Сделать маммографию смогут жители Великолукского района в выездном комплексе

Жители Великолукского района смогут сделать маммографию в медицинском передвижном лечебно-диагностическом комплексе лучевой диагностики в августе, сообщили ПАИ в Псковской областной клинической больнице.

Фото: Псковская областная клиническая больница

Сделать маммографию можно будет на территории поликлиники № 3 в деревне Золотково 8, 9, 23, 27, 28 и 29 августа. Обследование можно будет пройти с 8:30 до 12:00.

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