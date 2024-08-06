Сделать маммографию смогут жители Великолукского района в выездном комплексе
Жители Великолукского района смогут сделать маммографию в медицинском передвижном лечебно-диагностическом комплексе лучевой диагностики в августе, сообщили ПАИ в Псковской областной клинической больнице.
Сделать маммографию можно будет на территории поликлиники № 3 в деревне Золотково 8, 9, 23, 27, 28 и 29 августа. Обследование можно будет пройти с 8:30 до 12:00.
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