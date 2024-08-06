Сделать маммографию смогут жители Великолукского района в выездном комплексе

13:42, 06 августа 2024, ПАИ

Жители Великолукского района смогут сделать маммографию в медицинском передвижном лечебно-диагностическом комплексе лучевой диагностики в августе, сообщили ПАИ в Псковской областной клинической больнице.

Сделать маммографию можно будет на территории поликлиники № 3 в деревне Золотково 8, 9, 23, 27, 28 и 29 августа. Обследование можно будет пройти с 8:30 до 12:00.