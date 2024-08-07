Какой возраст является оптимальным для первого трудоустройства, рассказали псковичи

12:54, 07 августа 2024, ПАИ

Возраст от 18 до 21 года псковичи считают самым оптимальным для начала трудовой деятельности, следует из данных опроса SuperJob.

Псковичи, которые имеют детей, считают, что лучше всего начинать трудовую деятельность в 14–17 лет. 43% псковичей начали работать в возрасте от 18 до 21 года, 34% приступили к работе в 14–17 лет. И только 1% имел опыт работы в возрасте до девяти лет (чаще всего это работа актёром или моделью).

Мужчины чаще женщин подрабатывали уже в старшем подростковом возрасте (14–17 лет): 38% против 30% соответственно. Женщины же чаще начинали трудовую деятельность в 18–21 год: 49% против 36% среди мужчин.

Ранее псковичи рассказали о ритуалах в начале трудового дня, а также назвали самые недооценённые в обществе профессии.