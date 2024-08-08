Играющая на редких этнических инструментах Мария Анисимова стала гостьей «Серебряного дождя». Главное
Композитор, музыкант, играющая на редких этнических инструментах (джембе, конге, хэндпане и рамочных барабанах), Мария Анисимова стала гостьей программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 8 августа.
Главное из эфира:
- рамочный барабан на Псковщине – это бубен;
- «В начале занятий музыкой уровень может быть любой. Главное – желание, это основное, потому что иногда родители приводят детей, а ребёнок будто бы и не хочет. Тогда дело не пойдёт», – отметила музыкант;
- мотивация очень важна, и когда взрослый человек приходит с мечтой, упорством, намерением, то всё обязательно получится;
- музыкальные конкурсы больше травмируют, чем помогают;
- «Мы ездили в Санкт-Петербург с ученицей и взяли лауреатство с двумя рамочными барабанами. Но после этого я зареклась участвовать и посылать на конкурсы учеников. Я кардинально пересмотрела взгляд на творчество, музыку, творческий процесс. Вы творец, а вас оценивают. Это вообще несовместимые вещи», – подчеркнула Мария Анисимова;
- «Рамочный барабан может быть в виде бендира или тара – это классические инструменты и для них есть классические композиции. Которые, например, играются с оркестром», – рассказала гостья студии.
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Играющая на редких этнических инструментах Мария Анисимова станет гостьей программы «Минкульт»