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Культура

Играющая на редких этнических инструментах Мария Анисимова стала гостьей «Серебряного дождя». Главное

Композитор, музыкант, играющая на редких этнических инструментах (джембе, конге, хэндпане и рамочных барабанах), Мария Анисимова стала гостьей программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 8 августа.

Мария Анисимова стала гостьей программы «Минкульт». Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • рамочный барабан на Псковщине – это бубен;
  • «В начале занятий музыкой уровень может быть любой. Главное – желание, это основное, потому что иногда родители приводят детей, а ребёнок будто бы и не хочет. Тогда дело не пойдёт», – отметила музыкант;
  • мотивация очень важна, и когда взрослый человек приходит с мечтой, упорством, намерением, то всё обязательно получится;
  • музыкальные конкурсы больше травмируют, чем помогают;
  • «Мы ездили в Санкт-Петербург с ученицей и взяли лауреатство с двумя рамочными барабанами. Но после этого я зареклась участвовать и посылать на конкурсы учеников. Я кардинально пересмотрела взгляд на творчество, музыку, творческий процесс. Вы творец, а вас оценивают. Это вообще несовместимые вещи», – подчеркнула Мария Анисимова;
  • «Рамочный барабан может быть в виде бендира или тара – это классические инструменты и для них есть классические композиции. Которые, например, играются с оркестром», – рассказала гостья студии.

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