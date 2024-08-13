Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Фрагменты затерянного в XVI веке корабля обнаружили российские учёные

Фрагменты корабля голландского исследователя Виллема Баренца, затерянного ещё в XVI веке, обнаружили участники комплексной экспедиции Минобороны России и Русского географического общества во льдах Арктики. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота.

Работы велись вдоль побережья всего Северного острова. Учёные искали следы древних землетрясений, проводили георадарные исследования и составили ортофотоплан местности, что позволило посмотреть вглубь земли, уточнили в пресс-службе. Фрагменты корабля, на котором исследователь Виллем Баренц совершал полярные путешествия, был найден в районе бухты Баренца. По словам одного из участников экспедиции, учёные также исследовали Крестовую Губу, где более 100 лет назад обосновались первые переселенцы.

Экспедиция на Новую Землю стала продолжением исследований, начатых ещё в прошлых сезонах. Тогда учёные провели подводные исследования Карского моря, изучили животных и птиц, вели поисковые работы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 августа 2024

Дополнительные строительные бригады привлечены для реализации программы социальной газификации в Псковской области
13 августа 2024

Эксперты из Петербурга провели комплексные научные исследования храмов Мальского монастыря в Псковской области
13 августа 2024

Сертификатом на обследование в псковской больнице воспользовался победитель конкурса на выставке-форуме «Россия»
13 августа 2024

В приёмном отделении Псковской инфекционной больницы работает новый врач с 28-летним опытом медицинской практики
13 августа 2024

На территории Псковского района продолжаются комплексные кадастровые работы
13 августа 2024

Дипломом участника межведомственного шахматного матча награждён ветеран УИС Псковской области
13 августа 2024

Псковская делегация стала участником программы повышения квалификации в Артеке
13 августа 2024

Псковичи собрали помощь жителям Курской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...