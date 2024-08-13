Фрагменты затерянного в XVI веке корабля обнаружили российские учёные

16:50, 13 августа 2024, ПАИ

Фрагменты корабля голландского исследователя Виллема Баренца, затерянного ещё в XVI веке, обнаружили участники комплексной экспедиции Минобороны России и Русского географического общества во льдах Арктики. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота.

Работы велись вдоль побережья всего Северного острова. Учёные искали следы древних землетрясений, проводили георадарные исследования и составили ортофотоплан местности, что позволило посмотреть вглубь земли, уточнили в пресс-службе. Фрагменты корабля, на котором исследователь Виллем Баренц совершал полярные путешествия, был найден в районе бухты Баренца. По словам одного из участников экспедиции, учёные также исследовали Крестовую Губу, где более 100 лет назад обосновались первые переселенцы.

Экспедиция на Новую Землю стала продолжением исследований, начатых ещё в прошлых сезонах. Тогда учёные провели подводные исследования Карского моря, изучили животных и птиц, вели поисковые работы.