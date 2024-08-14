Названа допустимая порция мёда

08:18, 14 августа 2024, ПАИ

Какое количество мёда можно употреблять без вреда для здоровья, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников, пишет РИА Новости.

Специалист отметил, что мёд состоит из натуральных сахаров (80%), воды (18%), белка и пыльцы. Это делает его хорошим источником сил и энергии. «По этой же причине им не нужно злоупотреблять, так как большое количество быстрых углеводов дает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу и почки», – предостерег Андрей Тяжельников.

Он отметил, что взрослому человеку стоит ограничиться двумя или тремя чайными ложками мёда в день, то есть 20-40 граммов. Также лучше всего его употреблять на обед или завтрак. При этом нагревать мёд перед едой не рекомендуется.

Специалист добавил, что употребление мёда следует ограничить при заболеваниях органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, бронхиальной астме. Также мёд нужно с осторожностью давать детям не ранее 2-3 лет.

«Нельзя употреблять мёд людям с аллергией, сахарным диабетом, при ожирении», – добавил собеседник Андрей Тяжельников.

Напомним, сегодня в России отмечается Медовый Спас.