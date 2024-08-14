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Медовый Спас отмечают сегодня в России

Медовый Спас наступил сегодня, 14 августа, пишет calend.ru.

Медовый Спас отмечают сегодня в России. Фото: ПАИ

Медовым Спасом в народе называют православный праздник в первый день Успенского поста. На Руси отмечать праздник стали с конца XV века.

В некоторых местностях Первый Спас называли также Мокрым, так как в этот день священнослужители отправлялись к рекам и озерам и совершали чин водоосвящения.

Ну а наиболее известное название – Медовый Спас – идет от обычая подрезать соты. Говорили, что если пчельники не вскроют соты и не извлекут мед, то его вытаскают соседские пчелы. Пчеловоды обязательно приносили в этот день свежесобранный мед в церковь для освящения.

В южных регионах освящают также маковые головки, поэтому праздник обрел еще одно название – Маковый Спас. В этот день готовили различные кушанья с маком, например, булочки и пирожки, а также маковники.

С Медового Спаса крестьяне начинали распахивать поля под озимые, отделывать овины к зиме, очищать гумна. Когда сеяли озимую рожь, в поле вели самого старого пахаря, чтобы он бросил в землю первую горсть зерна. «Посей ты, дедушко, первую горсточку на твое стариковское счастье!» – просили крестьяне.

Женщины и дети в это время шли в лес для заготовки малины. Также собирали ягоды черемухи, которые сушили на зиму. Эту ягоду использовали как вяжущее, мочегонное и потогонное средство.

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