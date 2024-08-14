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Общество

Испытания первой в мире вакцины от аллергии на пыльцу и арахис начнутся в России осенью

Клинические испытания первой в мире вакцины от аллергии на березовую пыльцу и сходные аллергены начнутся в конце сентября, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронику Скворцову.

В 2023 году учёные Института иммунологии ФМБА совместно со специалистами из Венского медуниверситета создали вакцину против аллергии на берёзовую пыльцу и сходных аллергенов (арахис, яблоко, персик, соя). Согласно доклиническим тестам, вакцина оказалась нетоксичной, не вызвала повреждений жизненно важных органов и других негативных эффектов.

Курс профилактики составит от трёх до пяти инъекций, после завершения испытаний вакцина должна появиться в российских медицинских учреждениях. Предполагается, что уже в первый полевой сезон (апрель-май) препарат позволит подтвердить свою эффективность и безопасность, отметила Вероника Скворцова.

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