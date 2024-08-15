«Грибная анархия»: необычные находки любителей тихой охоты в Псковской области

07:06, 15 августа 2024, ПАИ

Необычные грибные находки продолжают делать любители тихой охоты в Псковской области. Фотографиями «урожая» они делятся в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

Некоторые из грибников теряются в догадках, что они нашли, но им на помощь приходят подписчики сообщества. Так, были варианты, что на фотографиях гриб «цыганская пудра» или даже трюфель. Но на самом деле – это ризопогон, который ещё называют «трюфелем дураков» из-за внешней схожести с деликатесом, хотя сам этот гриб такими вкусовыми качествами не обладает.



Фото: Алина Васильева



Фото: Алина Васильева



Ещё один гриб внешним видом очень напомнил поганку, но пытливые грибники всё же решили удостовериться. Как выяснилось, это были зонтики. В комментариях не только «опознали» гриб, но и поделились рецептом его приготовления: «Очень вкусный гриб, когда пожарите в кляре, напоминает вкус то ли курицы, то ли рыбы».



Фото: Василий Петров



Фото: Василий Петров



А кто-то из грибов составляет целые символы. «Гдовский район сегодня. Вот такая грибная анархия», – подписал снимки автор Геннадий Сотов.



Фото: Геннадий Сотов



Фото: Геннадий Сотов



Вместе с этим для любителей тихой охоты и не только открылся сбор брусники.

Порой удивляют и вполне обычные грибы – так тривиальная лисичка стала похожа на сказочный цветок, да ещё и с лягушкой.



Фото: Алина Васильева



Фото: Алина Васильева



Ранее 18,5 килограмма грибов удалось собрать в лесу Псковской области за один поход. Кроме того, пять тысяч боровиков за один поход собрала одна из любительниц тихой охоты. А в материале ПАИ псковичи раскрыли самые грибные места региона.