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Общество

«Грибная анархия»: необычные находки любителей тихой охоты в Псковской области

Необычные грибные находки продолжают делать любители тихой охоты в Псковской области. Фотографиями «урожая» они делятся в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

Некоторые из грибников теряются в догадках, что они нашли, но им на помощь приходят подписчики сообщества. Так, были варианты, что на фотографиях гриб «цыганская пудра» или даже трюфель. Но на самом деле – это ризопогон, который ещё называют «трюфелем дураков» из-за внешней схожести с деликатесом, хотя сам этот гриб такими вкусовыми качествами не обладает.

  • Гдовский трюфель
    Фото: Алина Васильева
  • Гдовский трюфель
    Фото: Алина Васильева

Ещё один гриб внешним видом очень напомнил поганку, но пытливые грибники всё же решили удостовериться. Как выяснилось, это были зонтики. В комментариях не только «опознали» гриб, но и поделились рецептом его приготовления: «Очень вкусный гриб, когда пожарите в кляре, напоминает вкус то ли курицы, то ли рыбы».

  • Зонтики лучше в кляре
    Фото: Василий Петров
  • Зонтики лучше в кляре
    Фото: Василий Петров

А кто-то из грибов составляет целые символы. «Гдовский район сегодня. Вот такая грибная анархия», – подписал снимки автор Геннадий Сотов.

  • Грибная анархия в Гдовском районе
    Фото: Геннадий Сотов
  • Грибная анархия в Гдовском районе
    Фото: Геннадий Сотов

Вместе с этим для любителей тихой охоты и не только открылся сбор брусники.

Фото: Геннадий Сотов

Порой удивляют и вполне обычные грибы – так тривиальная лисичка стала похожа на сказочный цветок, да ещё и с лягушкой.

  • Фотогеничная лисичка
    Фото: Алина Васильева
  • Фотогеничная лисичка
    Фото: Алина Васильева

Ранее 18,5 килограмма грибов удалось собрать в лесу Псковской области за один поход. Кроме того, пять тысяч боровиков за один поход собрала одна из любительниц тихой охоты. А в материале ПАИ псковичи раскрыли самые грибные места региона.

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