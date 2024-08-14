Псковских волонтёров старшего возраста будут задействовать в общественных мероприятиях на территории региона

17:17, 14 августа 2024, ПАИ

Серебряных волонтёров планируется задействовать в мероприятиях в Псковской области, рассказала директор Центра молодёжи и общественных инициатив Псковской области Алеся Михачёва на круглом столе в медиацентре ПАИ.

«Работа со старшим поколением необходима. Мы временно из неё выпали, но сейчас хочется больше работать в этом направлении, и мы уже ищем пути подключения серебряных волонтёров. И чтобы можно было проводить мероприятия в Доме молодёжи, полноценно и вне зависимости от возрастов», – отметила она.

В частности, в Молодёжном центре будут проходить мероприятия для порядка 100–150 человек, в том числе и серебряного возраста. «Молодёжный центр открывает площадку для людей разного возраста и вовлекает людей старшего поколения», – сказала Алеся Михачёва.

Кроме того, осенью планируется провести мероприятие по информационной безопасности, направленное на предупреждение о мошеннических схемах. В нём будут задействованы и серебряные волонтёры.