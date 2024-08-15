Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Следы средневекового поселения нашли в Пскове

Следы средневекового поселения, ориентировочно XV-XVI веков, нашли на раскопе около церкви Климента на Красноармейской набережной в Пскове, рассказала директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 14 августа.

Марина Кулакова. Фото: ПАИ

Изначально раскопки велись перед строительством иконописной школы при Мирожском монастыре, где были обнаружены остатки неолитической стоянки. Следы средневекового поселения нашли позже, когда раскопали соседний участок.

«Оказалось, что на этом участке на склоне, на одной из террас, жили люди в Средневековье, ориентировочно в XV-XVI веках. На климентовском раскопе были обнаружены интересные находки, собраны кости животных», – отметила Марина Кулакова.

Руководитель раскопок Алексей Фисенко считает, что на этом месте была косторезная мастерская, отметила гостья радиоэфира.

Около церкви Климента изначально не предполагалось найти культурные объекты, поскольку на этом участке всё было срезано. Раскопки начались в связи с постройкой нового дома со смотровой площадкой, уточнила Марина Кулакова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 августа 2024

«Спасибо за всё»: праздник, посвящённый Яблочному, Медовому и Ореховому Спасам, прошёл в Пскове
14 августа 2024

Масштабные раскопки, интересные находки и проблему с чёрными копателями обсудили на «Серебряном дожде». Главное
14 августа 2024

Об особенностях раскопок в Выбутах рассказала эксперт
14 августа 2024

Выставка «Край родной» открылась в Пскове
14 августа 2024

О проблеме чёрных копателей в Пскове рассказала эксперт
14 августа 2024

Понтон и сцену монтируют к фестивалю «Музыка на воде» в Пскове
14 августа 2024

Псковский коллектив участвует в конкурсе-смотре на звание лучшего полкового оркестра России
14 августа 2024

Серию концертов проведут участники арт-экспедиции «Родовые гнёзда» в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...