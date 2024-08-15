Следы средневекового поселения нашли в Пскове

17:28, 14 августа 2024, ПАИ

Следы средневекового поселения, ориентировочно XV-XVI веков, нашли на раскопе около церкви Климента на Красноармейской набережной в Пскове, рассказала директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 14 августа.

Изначально раскопки велись перед строительством иконописной школы при Мирожском монастыре, где были обнаружены остатки неолитической стоянки. Следы средневекового поселения нашли позже, когда раскопали соседний участок.

«Оказалось, что на этом участке на склоне, на одной из террас, жили люди в Средневековье, ориентировочно в XV-XVI веках. На климентовском раскопе были обнаружены интересные находки, собраны кости животных», – отметила Марина Кулакова.

Руководитель раскопок Алексей Фисенко считает, что на этом месте была косторезная мастерская, отметила гостья радиоэфира.

Около церкви Климента изначально не предполагалось найти культурные объекты, поскольку на этом участке всё было срезано. Раскопки начались в связи с постройкой нового дома со смотровой площадкой, уточнила Марина Кулакова.