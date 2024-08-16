Развитие агро- и гастротуризма обсуждают в медиацентре ПАИ

15:06, 16 августа 2024, ПАИ

Круглый стол «Агро- и гастротуризм – две стороны одной монеты. Самый доступный инструмент развития территорий» проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 16 августа.

Специалисты обсуждают перспективы развития агро- и гастротуризма в Псковской области, успешные кейсы псковских предпринимателей. Также они расскажут, что такое сидровая тропа и какие изменения необходимо внести в законодательство.

Напомним, что сегодня в Финском парке Пскова стартовала ярмарка яблок, урожая, традиционных напитков и продуктов «Лешуга». Мероприятие будет идти три дня, с полной программой можно ознакомиться здесь.