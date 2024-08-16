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Общество

В Новоржеве установили памятные знаки погибшим в ходе СВО землякам

Открытие стел воинам-землякам, погибшим в ходе СВО, прошло в сквере Памяти в Новоржеве сегодня, 16 августа. Об этом пишет районная газета «Земля Новоржевская».

В Новоржеве установили стелы, погибшим в ходе СВО землякам. Фото: газета «Земля Новоржевская»

На мероприятии присутствовали глава муниципального округа Любовь Трифонова, приглашенные гости, жители города.

Судьба 11 героев, среди которых гвардии ефрейтор Владимир Анитин, гвардии младший сержант Николай Зубков, гвардии сержант Николай Погорелов, гвардии сержант Владимир Овчинников, гвардии рядовой Андрей Васильев, добровольцы: Александр Степанов, Андрей Семёнов, Дмитрий Тимофеев, Николай Быстров, Владислав Андреев, Владимир Смирнов, была связана с Новоржевским районом. Кто-то в этих краях родился и жил, кто-то учился, жил и работал, призывался на службу в армию.

На мероприятии присутствовали и родственники героев, к которым со словами поддержки и благодарности обратились депутат Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян, исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов, командир инженерно-саперного взвода гвардии лейтенант Максим Коробов.

С ответным словом к участникам открытия памятных стел обратилась мама Владимира Анитина – Инна Анитина, которая поблагодарила за увековечивание памяти тех, кто погиб при исполнении своего долга. В конце мероприятия на аллее Памяти были высажены туи.

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