Шуточный турнир за нешуточные призы проходит на «Лешуге»

13:36, 17 августа 2024, ПАИ

Шуточный турнир за нешуточные призы «Чемпионат по…» проходит на ярмарке яблок, урожая, традиционных напитков и продуктов «Лешуга», передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ







Что ещё ждёт посетителей ярмарки, можно посмотреть здесь. А полную программу мероприятия можно посмотреть здесь. Как прошёл первый день фестиваля «Лешуга» – в фоторепортаже по ссылке.