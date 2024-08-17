Начался второй день фестиваля «Лешуга»
Второй день ярмарки яблок, урожая, традиционных напитков и продуктов «Лешуга» начался в Финском парке Пскова сегодня, 17 августа.
Программа на сегодня такая:
Общее пространство
12:00 – 22:00 Подворье I, II, III, IV, V (торговая зона и фуд-корт).
Главная музыкальная сцена
18:30 – 19:30 Группа «Родная речь».
19:30 – 20:30 Группа Oligarkh.
21:00 – 22:00 Группа Theodor Bastard.
Малая сцена
13:00 – 14:00 Шуточный турнир за нешуточные призы «Чемпионат по…».
14:00 – 15:00 Музыкальная программа Ивана Фёдорова (гитара).
15:00 – 16:00 Шуточный турнир за нешуточные призы «Чемпионат по…».
16:00 – 18:00 Яблочное гастрошоу.
Лекторий (предварительная запись)
13:00 – 13:45 Леонид Леврана, основатель компании Levrana. Про масштабирование бизнеса «От мыловарения до сидродельни».
14:00 – 14:45 Валерия Солдатенко – мастер-класс по приготовлению освежающего миста для тела и волос от старшего технолога отдела разработок косметической продукции Levrana. Каждый желающий сможет приготовить продукт и забрать его в качестве презента себе. Вход свободный.
16:00 – 16:45 Мастер-класс по приготовлению натурального мыла для рук freshbubble от технолога компании Levrana. Каждый желающий сможет приготовить мыло и забрать его в качестве презента себе. Вход свободный.
17:00 – 17:45 Илья Селивон, сидродельня Juicifer – лекция-дегустация «Сидры с ягодами и фруктами – забава и дань моде или отдельное направление?».
18:00 – 18:45 Степан Лушников, сидродельня Cube Ciders – лекция-дегустация «Сидр уральского терруара – как найти лучшее сырье для интересных вкусовых сочетаний в сидре».
Полную программу мероприятия можно посмотреть здесь. Как прошёл первый день фестиваля «Лешуга» – в фоторепортаже по ссылке.
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