Начался второй день фестиваля «Лешуга»

10:18, 17 августа 2024, ПАИ

Второй день ярмарки яблок, урожая, традиционных напитков и продуктов «Лешуга» начался в Финском парке Пскова сегодня, 17 августа.

Программа на сегодня такая:

Общее пространство

12:00 – 22:00 Подворье I, II, III, IV, V (торговая зона и фуд-корт).

Главная музыкальная сцена

18:30 – 19:30 Группа «Родная речь».

19:30 – 20:30 Группа Oligarkh.

21:00 – 22:00 Группа Theodor Bastard.

Малая сцена

13:00 – 14:00 Шуточный турнир за нешуточные призы «Чемпионат по…».

14:00 – 15:00 Музыкальная программа Ивана Фёдорова (гитара).

15:00 – 16:00 Шуточный турнир за нешуточные призы «Чемпионат по…».

16:00 – 18:00 Яблочное гастрошоу.

Лекторий (предварительная запись)

13:00 – 13:45 Леонид Леврана, основатель компании Levrana. Про масштабирование бизнеса «От мыловарения до сидродельни».

14:00 – 14:45 Валерия Солдатенко – мастер-класс по приготовлению освежающего миста для тела и волос от старшего технолога отдела разработок косметической продукции Levrana. Каждый желающий сможет приготовить продукт и забрать его в качестве презента себе. Вход свободный.

16:00 – 16:45 Мастер-класс по приготовлению натурального мыла для рук freshbubble от технолога компании Levrana. Каждый желающий сможет приготовить мыло и забрать его в качестве презента себе. Вход свободный.

17:00 – 17:45 Илья Селивон, сидродельня Juicifer – лекция-дегустация «Сидры с ягодами и фруктами – забава и дань моде или отдельное направление?».

18:00 – 18:45 Степан Лушников, сидродельня Cube Ciders – лекция-дегустация «Сидр уральского терруара – как найти лучшее сырье для интересных вкусовых сочетаний в сидре».

Полную программу мероприятия можно посмотреть здесь. Как прошёл первый день фестиваля «Лешуга» – в фоторепортаже по ссылке.