Гитарист Иван Фёдоров выступает на сцене фестиваля «Лешуга»
Музыкальная программа гитариста Ивана Фёдорова проходит на ярмарке яблок, урожая, традиционных напитков и продуктов «Лешуга», передаёт корреспондент ПАИ.
Что ещё ждёт посетителей ярмарки, можно посмотреть здесь. А полную программу мероприятия можно посмотреть здесь. Как прошёл первый день фестиваля «Лешуга» – в фоторепортаже по ссылке.
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