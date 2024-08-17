Освежающий мист для тела и волос готовят на «Лешуге»

14:44, 17 августа 2024, ПАИ

Мастер-класс по приготовлению освежающего миста для тела и волос проходит на ярмарке яблок, урожая, традиционных напитков и продуктов «Лешуга», передаёт корреспондент ПАИ.

Мастер-класс проводит старший технолог отдела разработок косметической продукции Levrana Валерия Солдатенко.

Каждый желающий может приготовить продукт и забрать его в качестве презента себе.

Что ещё ждёт посетителей ярмарки, можно посмотреть здесь. А полную программу мероприятия можно посмотреть здесь. Как прошёл первый день фестиваля «Лешуга» – в фоторепортаже по ссылке.