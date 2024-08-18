695-летие со дня образования посёлка отметили жители Черёхи

20:18, 18 августа 2024, ПАИ

Жители посёлка Черёха Псковского района отпраздновали 695-летие со дня образования. Об этом в своём Telegram-канале сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова.



Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой



Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой



Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой



Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой



Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой



Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой











Глава муниципалитета в торжественной обстановке вручила медали парам, которые отметили 50-летие совместной жизни, – Ольге Залмановне и Александру Михайловичу Фроловым, Елене Александровне и Вячеславу Антоновичу Николаевским.

Праздничную программу для жителей Черёхи подготовили артисты Псковского района. Наталья Фёдорова поздравила жителей посёлка с праздником и пожелала крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия.