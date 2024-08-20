Всемирный день лени отмечается 20 августа

07:45, 20 августа 2024, ПАИ

Всемирный день лени отмечается 20 августа, сообщает calend.ru. В 1984 году в Колумбии появился на свет необычный праздник, который нашёл поддержку в сердцах миллионов людей из разных стран, став всемирным, несмотря на отсутствие официального статуса. Он носит название Всемирный день лени.

На первый взгляд, лень – один из неприятных человеческих пороков. Однако в случае с праздником организаторы окрестили его так, конечно же, в шутку. Речь идёт о совершенно естественной потребности человека в отдыхе.

Лень как психологическое состояние, проявляющееся в отсутствии желания к труду, преодолению трудностей, проявлению волевых усилий и предпочтительно свободному времяпрепровождению, нередко становится запущенным. Именно тогда оно расценивается обществом как порок, поскольку многие повседневные заботы, требующие участия человека, подверженного лени, ложатся на плечи окружающих.

Однако, как и у каждого иного психологического состояния, у лени есть масса первопричин (факторов, приведших человека к этому состоянию). Такими причинами могут быть ослабленный иммунитет, хроническая усталость, переутомление, депрессия, отсутствие мотивации и осознания важности выполняемой работы. В большинстве случаев человек находит способ преодолеть эти факторы, и состояние лени для него становится краткосрочным и временным. В отдельных ситуациях лень превращается в распущенность и вредную привычку, а порой становится образом жизни. Не такой лени посвящён праздник, отмечаемый ежегодно 20 августа.

История праздника связана с тем, что в 1984 году во время проходившего ежегодно в городе Итагуи в Колумбии Фестиваля промышленности, торговли и культуры последний день фестиваля назвали Всемирным днём лени, призывая участников забыть о работе, расслабиться и посвятить этот день себе и своей семье, отдохнув вместе, ничего не делая. Итагуи – один из промышленных центров, где жители большую часть времени проводили на работе. Идея нового праздника была принята всеми с большим удовольствием. Впоследствии праздник начали отмечать и в других странах, подчёркивая, что никакой производительный труд невозможен без полноценного отдыха.

Всем, кто желает присоединиться к празднующим, предлагается посвятить этот день себе и своим близким, забросить все дела и позволить себе расслабиться. В Колумбии нередко люди выносят на улицы и в парки лежаки, вешают гамаки и в пижамах лежат, демонстративно ничего не делая.

Участникам праздника рекомендуют выспаться, сходить в сауну или спа, забыть о рабочей почте и телефоне, заказать на дом доставку еды, посмотреть интересный фильм.