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Общество

В России дорожает верхняя одежда

Средняя стоимость куртки за январь — июнь 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023-го увеличилась на 11,5%, до 4,3 тыс. рублей за штуку, жилетов — на 14%, до 3 тыс. рублей, плащей — на 17%, до 7,8 тыс. рублей, пальто — на 6%, до 6,7 тыс. рублей. Об этом пишет газета «Известия».

При этом за год в России снизились средние цены на пуховики. Если в первой половине 2023 года россияне в среднем приобретали этот вид верхней одежды за 10,5 тыс. рублей, то в этом году средняя стоимость покупки снизилась на 24%, до 7,9 тыс. рублей.

В пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы «Честный знак») пояснили, что среднюю стоимость товаров оценивали по данным с касс — с момента нанесения маркировки и по итогам их реализации.

«Снижение средних цен на пуховики происходит на фоне роста отечественного производства — на 21%. На рынке появилось больше дешевых моделей, которые пользовались спросом у россиян. В куртках нет такого эффекта: в сравнении с пуховиками их производство увеличилось менее значительно, а доля импорта во второй половине 2024 года составила 76%», — пояснила «Известиям» причины роста цен руководитель управления товаров народного потребления ЦРПТ Варвара Михайлова.

По ее словам, импортные товары зачастую стоят дороже отечественных: при их ввозе необходимо оплачивать таможенные пошлины, нести расходы на транспортировку и хранение — это и повлияло на конечную стоимость товаров. При этом она отметила, что в последние полтора года предпочтения россиян сместились в сторону более дорогих моделей.

«С наступлением осени цены на верхнюю одежду будут расти. До начала сезона повышенного спроса еще есть возможность приобрести товары из прошлогодних коллекций по максимально выгодным ценам», — добавила Варвара Михайлова.

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