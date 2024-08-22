Как попасть в основной состав «Русских узоров», рассказала руководитель ансамбля

16:06, 22 августа 2024, ПАИ

Дисциплинированность родителей, тяжёлый и упорный труд детей необходимы для того, чтобы попасть в основной состав хореографического ансамбля «Русские узоры». Об этом рассказала руководитель этого танцевального коллектива Ирина Казимир в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 22 августа.

«С самого начала мы говорим родителям, что в первую очередь они должны организовать себя. Часто маленькие дети пропускают занятия, особенно в выходные, не из-за своего нежелания, а потому что их просто не приводят родители. Первое и самое главное – дисциплина, обязательное посещение танцев. Вы должны понимать, что приводите своего ребёнка в тяжелейший физический и моральный труд. В десять лет они становятся уже большими артистами», – сказала гостья радиоэфира.

Важно найти правильный подход к каждой возрастной группе, поэтому занятия у начинающих проходят в формате игры. Хореографическая программа в ансамбле выстроена таким образом, что даже самые маленькие танцоры выступают на отчётном концерте в конце года, отметила Ирина Казимир.

Отметим, что в ноябре в Пскове пройдёт фестиваль хореографического искусства памяти заслуженного работника культуры РСФСР Владимира Максимова. Подробнее читайте здесь.