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Культура

О намерении создать профессиональную танцевальную труппу в Псковской области заявила Ирина Казимир

Отсутствие профессионального танцевального коллектива в Псковской области серьёзно сказывается на заполняемости кадров в хореографических ансамблях, заявила руководитель хореографического ансамбля «Русские узоры» Ирина Казимир в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 22 августа.

Ирина Казимир. Фото: ПАИ

По словам гостьи радиоэфира, наличие профессионального коллектива в регионе положительно бы повлияло на заполняемость рабочих мест по танцевальным направлениям.

«Многие оканчивают колледж искусств, но это не значит, что они будут работать по профессии. Такая профессия не только очень сложная, но ещё и малооплачиваемая. Если бы в нашем регионе был свой профессиональный коллектив, появились бы новые рабочие места. Молодёжь бы знала, что может прекрасно реализоваться в том деле, которому посвятила большую часть жизни. Хотелось бы, чтобы они продолжили танцевать в профессиональном коллективе», – рассказала руководитель ансамбля «Русские узоры».

Вопрос о создании профессиональной труппы уже поднимался в комитете по культуре Псковской области, однако ввиду определённых причин пока его решить не получается, отметила Ирина Казимир.

О том, как попасть в основной состав «Русских узоров», читайте здесь.

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