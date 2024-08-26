Золотые слитки на 90 млн рублей попытался провезти в Псковскую область гражданин Германии

16:24, 26 августа 2024, ПАИ

Золотые слитки на 90 млн рублей попытался провезти в Псковскую область гражданин Германии. Контрабанду 21 слитка высшей пробы на границе России и Эстонии пресекли сотрудники Псковской таможни, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Слитки в Россию 58-летний мужчина пытался провезти в доме на колёсах. В пассажирской таможенной декларации мужчина указал транспортное средство, в ней же заявил об отсутствии товаров, подлежащих декларированию.

Во время осмотра машины таможенники заметили в одном из шкафчиков металлические прямоугольные брикеты, а при сканировании и досмотре багажа среди личных вещей были обнаружены слитки меньшего размера. Каждый из них промаркирован индивидуальным номером и надписью Degussa FEINGOLD 999,9. Общий вес партии составил 13 килограммов.

Возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). В отношении иностранца избрана мера пресечения – домашний арест. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного млн рублей.