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О погоде осенью судили по дню Михея Тиховея

Михей Тиховей наступил по народному календарю, сообщает calend.ru. Праздник установлен в честь одного из так называемых «малых» библейских пророков Михея, жившего в Иудее в VIII веке до нашей эры. Михей считается автором пророческой книги, а также основоположником тенденции упрощать суть иудаизма. «О человек! Сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренному ходить перед Богом твоим», — так Михей понимал смысл жизни человеческой.

Считается, Михей первым из пророков предсказал, что Иудея будет разрушена из-за греховного поведения ее лидеров. Однако, встречается у него и пророчество, внушающее надежду, — о пришествии Мессии.

Тиховеем этот день прозвали на Руси потому, что было принято наблюдать за ветром: если он тих и спокоен, то осень будет солнечной, а если быстр и стремителен — следует ждать ненастья. По этому поводу складывали поговорки: «Тихий ветер в сад — сухая осень в лес»; «Михеев день с Бабьим летом бурей-ветром перекликаются».

Обращали внимание на журавлей. Если птицы потянулись клином на юг – значит, к середине октября ударит мороз. Если же журавли спокойны и не встают на крыло, зима придет позже обычного.

На Михея по обыкновению чествовали каменщиков — строителей храмов, крепостей, княжеских и царских хором; помощников всех, кто хочет обзавестись жильем. На Руси каменщиков почитали и даже побаивались, ведь если им не угодить, они могли сотворить с хозяином злую шутку — например, заложить в печную трубу гусиное перышко. В этом случае каждый раз, когда станут топить печь, она будет «стонать» и пугать домочадцев.

После Михея завершается Успенский пост и начинается осенний мясоед. В эту пору играют заранее сговоренные свадьбы. Так что Михеев день — последняя возможность посвататься к понравившейся девушке.

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