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Культура

Более тысячи человек собрал в Сигово международный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи»

Более тысячи человек (гостей и участников) собрал в деревне Сигово Печорского района XVII Международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи», сообщили ПАИ в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Сетомаа. Семейные встречи» – тепло и уют в деревне Сигово
    Фото: Андрей Кокшаров

На живописной поляне музея-усадьбы народа сето состоялись традиционные фестивальные мероприятия и события: ярмарка ремёсел, творческие мастер-классы, праздничный обед и дегустация блюд национальной кухни, представление фольклорных коллективов, церемония открытия фестиваля и концерт всех участников, завершившийся общими танцами и хороводом вокруг костра – главного символа большого сетоского Кирмаша.

В фестивале участвовали фольклорные ансамбли из Псковской области. Финно-угорские народы на фестивале представляли этнографический ансамбль «Птенцы» из Печорской лингвистической гимназии, музейный сетоский ансамбль «Каарахельбе» и фольклорный танцевальный коллектив Soikkolaiset («Сойкинцы») Ижорской общины «Шойкула» из Ленинградской области.

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