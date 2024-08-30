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Александр Котов – сотрудникам УФСБ: Ваша работа зачастую требует особого мужества

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил сотрудников и ветеранов УФСБ России по Псковской области с 80-летием со дня образования регионального ведомства. Видео с торжественного мероприятия опубликовал губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Александр Котов – сотрудникам УФСБ: «Ваша работа зачастую требует особого мужества». Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Ваша работа имеет специфику в большинстве случаев, скрытую от глаз обывателя, редко удостоена публичной похвалы и признания заслуг, но при этом зачастую требует особого мужества и абсолютно всегда высокого профессионализма, верности долгу и беззаветного служения Родине», – отметил Александр Котов.

Сотрудники регионального управления несут службу не только на территории региона, но и в командировках и на возвращённых территориях.

«Уверен, псковичи выполняют задачи на высоком профессиональном уровне, приближая нашу общую победу. Дорогие друзья, в день 80-летия образования управления желаю всем сотрудникам и ветеранам органов безопасности благополучия, крепкого здоровья; а тем, кто сегодня служит, – успешного выполнения поставленных задач и, самое главное, мирного неба над головой», – заключил Александр Котов.

Напомним, что 29 августа исполнилось 80 лет со дня образования УФСБ России по Псковской области.

Ранее сообщалось, что губернатор Михаил Ведерников наградил сотрудников УФСБ.

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