Александр Котов – сотрудникам УФСБ: Ваша работа зачастую требует особого мужества

13:28, 30 августа 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил сотрудников и ветеранов УФСБ России по Псковской области с 80-летием со дня образования регионального ведомства. Видео с торжественного мероприятия опубликовал губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Ваша работа имеет специфику в большинстве случаев, скрытую от глаз обывателя, редко удостоена публичной похвалы и признания заслуг, но при этом зачастую требует особого мужества и абсолютно всегда высокого профессионализма, верности долгу и беззаветного служения Родине», – отметил Александр Котов.

Сотрудники регионального управления несут службу не только на территории региона, но и в командировках и на возвращённых территориях.

«Уверен, псковичи выполняют задачи на высоком профессиональном уровне, приближая нашу общую победу. Дорогие друзья, в день 80-летия образования управления желаю всем сотрудникам и ветеранам органов безопасности благополучия, крепкого здоровья; а тем, кто сегодня служит, – успешного выполнения поставленных задач и, самое главное, мирного неба над головой», – заключил Александр Котов.

Напомним, что 29 августа исполнилось 80 лет со дня образования УФСБ России по Псковской области.

Ранее сообщалось, что губернатор Михаил Ведерников наградил сотрудников УФСБ.