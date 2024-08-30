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Дмитрий Чернышенко обсудил с регионами подготовку системы образования к учебному году

Ежегодное совещание состоялось под председательством заместителя председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко. Оно было посвящено подготовке системы образования к новому учебному году. На нём представители профильных ведомств и главы регионов рассказали о том, как проходит этот процесс. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Дмитрий Чернышенко обсудил с регионами подготовку системы образования к учебному году. Фото: пресс-служба Правительства РФ

Вице-премьер подчеркнул, что приёмка учреждений завершилась в плановом режиме. Это произошло несмотря на непростые условия, которые были вызваны природными катаклизмами и оперативной обстановкой в регионах.

Дмитрий Чернышенко обратил внимание, что в стране созданы все необходимые условия для комфортного обучения в более чем 80 тысячах образовательных организаций. Именно благодаря этому в новом учебном году за парты сядут около 26,8 миллиона школьников и студентов. Из них 1,8 миллиона – первоклассники. Кроме того, он напомнил о тех нововведениях, которые появятся в школьной программе.

Министр просвещения России Сергей Кравцов, в свою очередь, рассказал на совещании, что 2 сентября будет досрочно выполнено поручение президента России – откроются двери 1,3 тысячи новых школ.

Кроме того, на встрече обсудили и систему высшего образования. Так, заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев поделился, что на данный момент сеть учреждений высшего образования включает в себя более 1,2 тысячи организаций. При этом, по его словам, приёмная кампания в целом проходит успешно.

Напомним, что 115 тысяч школьников сядут за парты 360 школ в Псковской области. Кроме того, губернатор Михаил Ведерников призвал максимально жёстко спрашивать с подрядчиков за ремонт школ.

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