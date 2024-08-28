115 тысяч школьников сядут за парты 360 школ в Псковской области

13:00, 28 августа 2024, ПАИ

115 тысяч школьников сядут за парты 360 школ в Псковской области 2 сентября. Об этом во время рабочей встречи в своём кабинете сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова доложила, что особое внимание уделяется школам, в которых до сих пор продолжается капремонт.

«Капремонт сейчас идёт в шести школах региона, три из них на особом контроле. Речь о школе в Пустошке, где ремонт выполнен на 87%. Работы, которые остались на этом объекте, можно выполнить в течение сентября. Администрации школы даны рекомендации по организации учебного процесса на тех площадях, которые есть в Пустошке, – это дошкольные образовательные учреждения, бывшая школа. Конечно, там нужно провести санитарные мероприятия, чтобы ребята могли учиться очно», – пояснила заместитель губернатора.

Вера Емельянова также добавила, что есть вопросы к подрядчику по школе №2. Занятия там начнутся не в привычном здании, а на использовавшихся ранее учебных площадях.