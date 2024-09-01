До +28 градусов прогнозируют в Псковской области 2 сентября
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 2 сентября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Местами синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью от трёх до восьми метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +7 до +12 градусов, днём – от +23 до +28 градусов.
Атмосферное давление будет высоким.
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