До +28 градусов прогнозируют в Псковской области 2 сентября

13:30, 01 сентября 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 2 сентября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Местами синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью от трёх до восьми метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +7 до +12 градусов, днём – от +23 до +28 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.