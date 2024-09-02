Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём знаний
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с началом учебного года.
«Благодарю каждого учителя за внимание к ученикам, стремление дать им знания и привить высокие ценности. Спасибо родителям, которые поддерживают и вдохновляют детей на новые свершения», – написал глава региона в своём Telegram-канале.
Михаил Ведерников пожелал учащимся радости побед и жажды нового.
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02 сентября 2024
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