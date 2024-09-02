Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём знаний

11:12, 02 сентября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с началом учебного года.

«Благодарю каждого учителя за внимание к ученикам, стремление дать им знания и привить высокие ценности. Спасибо родителям, которые поддерживают и вдохновляют детей на новые свершения», – написал глава региона в своём Telegram-канале.

Михаил Ведерников пожелал учащимся радости побед и жажды нового.