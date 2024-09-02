Окунь стал ключевой позицией по промыслу рыбы в Псковской области

17:53, 02 сентября 2024, ПАИ

Окунь стал ключевой позицией по промыслу рыбы в Псковской области, рассказал директор ООО «Причал АС», председатель Ассоциации псковских рыбопромышленников Эдуард Черноок в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 2 сентября.

«Ключевые позиции, которые образует промышленное рыболовство на водоёме, это всем известные судак, лещ, щука, окунь, плотва. Наибольший объём квоты – это окунь. На сегодняшний день из шести тысяч тонн его две тысячи. Это практически ключевая позиция по промыслу», – рассказал Эдуард Черноок.

Кроме того, второе место занимает лещ (1,5 тысячи тонн), третье место – судак (1,2 тысячи тонн).

«Окунь на самом деле мало востребован для внутреннего рынка. Однако для промысла он очень важен, потому что основной рынок сбыта на сегодняшний день по окуню – это страны Евросоюза: они потребляют его. Окунь у нас небольшого размера – это 60 граммов, которые на внутреннем рынке не востребованы от слова «вообще». На европейском рынке они в хорошем спросе. Причина этого то, что Европа тоже ориентирована исторически своими внутренними водоёмами, которые тоже поставляли эти же виды рыб. Они им знакомы, это традиционное для них потребление, которое они знают и любят», – объяснил Эдуард Черноок.

Любимая российская позиция – лещ, уточнил гость эфира.