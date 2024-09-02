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Экономика

Сколько в году работает рыбак, рассказал псковский эксперт

Сколько в течение года работает рыбак в Псковской области, рассказал директор ООО «Причал АС», председатель Ассоциации псковских рыбопромышленников Эдуард Черноок в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 2 сентября.

Эдуард Черноок. Фото: ПАИ

«На нашем предприятии мы стараемся загрузить его работой на протяжении всего года, но результативность и эффективность от этой работы совершенно разная. Мы стараемся рыбаков загружать и давать им навыки по ремонту, изготовлению снастей, ремонту кораблей. В летний период мы активно занимаемся подготовкой к осеннему периоду. Во времена ледостава пауза, потому что там не выйти в озеро», – объяснил Эдуард Черноок.

В зимний период также своя специфика – это уже работа на снегоходах, буранах. Поскольку сложные климатические условия, морозы – это тяжелейший труд и некоторые рыбаки не выходят в зимний период, берут отпуска, подчеркнул эксперт.

«Активный период – это весна, осень. Летний – это больше работа с заколами, скажем так, с незначительной загрузкой по времени и экономике, ну и подготовка к осеннему промыслу», – заключил Эдуард Черноок.

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