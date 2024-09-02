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Реставраторы проводят работы по усилению прясел башни Нижних решёток в Печорах

Продолжаются реставрационные работы в объекте культурного наследия федерального значения «Башня Нижних решёток» на территории Псково-Печерского монастыря. На данный момент проводятся работы по усилению прясел крепостной стены, соединяющейся с башней, и подготовка к инъекционным работам. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

«В процессе работ выявлено, что кладка крепостной стены разуплотнена. Это создаёт сложности при закачке раствора во время реставрации башни. Исследования фундаментов с помощью шурфов выполнялись на глубине пяти метров. Выявлены пустоты внутри фундаментов. Специалисты устранили аварийную ситуацию, привели в порядок фундаменты и стены. Для этого было разработано и реализовано дополнительное проектное решение, обеспечивающее плотность кладки башни Нижних решёток. Было принято решение большими диаметрами сделать буровые отверстия и провести закачку усиливающего раствора», – отметили эксперты.

Внутри башни проведены инъекционные работы, докомпановка кладки, зачищены швы. Готовится поэтапный демонтаж перекрытий для замены: они находятся в аварийном состоянии.

Отметим, башня построена в период Ливонской войны в 1558–1565 годах, во времена игумена Корнилия, по приказу Ивана Грозного. Входит в состав объектов культурного наследия федерального значения «Ансамбль Псково-Печерского монастыря» XIV–XX веков.

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