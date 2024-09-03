В 45% компаний Пскова работают сотрудники на удалёнке

08:33, 03 сентября 2024, ПАИ

В Пскове в 45% компаний есть сотрудники, которые работают удаленно, сообщает SuperJob. В Москве и Санкт-Петербурге их 43 и 39% соответственно.

Доля дистанционных работников от числа занятых в компании составляет 11%. Компаний, где есть сотрудники, работающие из-за рубежа, сейчас всего 4%. В Москве больше, чем в Санкт-Петербурге (6 и 2% соответственно).

Работают на удаленке чаще всего IT-специалисты. На втором месте — сотрудники отделов продаж и клиентского сервиса, на третьем — бухгалтерия. На дистанционной работе оставляют ИТР (конструкторов, проектировщиков, архитекторов) и эйчаров (рекрутеров, а также специалистов по охране труда и кадровому делопроизводству, ведущих документооборот в электронном виде), кол-центры и юристов.