Александр Котов и Ольга Тимофеева посетили отреставрированную церковь Михаила Архангела в Гдовском районе

15:04, 03 сентября 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и заместитель губернатора Ольга Тимофеева посетили церковь Михаила Архангела в деревне Кобылье Городище в Гдовском районе, сегодня, 3 сентября, передаёт корреспондент ПАИ. Также участие в посещении храма принял член инициативной группы по развитию туризма в Гдовском районе Иван Мешков.

В 2022 году здесь отреставрировали фасады, крыши, интерьеры. Кроме того, в церкви укрепили фундамент, наладили сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и отопления и благоустроили территорию.

С марта 2022 года по июнь 2023 года подрядная организация отреставрировала киоты, сени, центральные каменные вороты.

«Самое главное, если возникают проблемы, чтобы их устраняли. Такие объекты требуют повышенного внимания», – подчеркнул Александр Котов.

«Не допускаем, чтобы были какие-то проблемы. Работаем как приходской храм – в праздники и воскресенье народ приходит, приезжие – только летом около 15 человек», – рассказал настоятель церкви иеромонах Никандр (Чебурахин) и уточнил, что в храме ещё отреставрируют икону.

«Иконостас надо сохранять обязательно», – подчеркнул Александр Котов.

Ольга Тимофеева рассказала, что планируется разработать маршруты, в том числе для молодёжи, чтобы привлекать сюда туристов. Вопрос разработки маршрутов для привлечения молодёжи будет обсуждаться с митрополитом Псковским и Порховским Матфеем. «Прошу район подключиться, чтобы понять, какие объекты включить в маршрут и что здесь будет», – обратилась вице-губернатор к представителям районной власти.