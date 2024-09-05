Ретродефиле пройдёт в Изборском музее 8 сентября

12:26, 05 сентября 2024, ПАИ

Ретродефиле «Музей – это модно» пройдёт в Изборском музее-заповеднике 8 сентября, в последний день работы выставки «Образы счастья», сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

В рамках ретродефиле гости смогут окунуться в мир советской моды и послушать старые пластинки.

Перед дефиле гостей ждёт экскурсия по выставке, однако желающие могут изучить картины и самостоятельно, вооружившись квест-листом. Экскурсия начнётся в 14:00, по окончании – ретродефиле во внутреннем дворике выставочного зала.