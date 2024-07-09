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Культура

Искусство оттепели можно будет увидеть на выставке «Образы счастья» в Изборске

Выставка картин советской академической школы «Образы счастья» откроется в Государственном музее-заповеднике «Изборск» 12 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Афиша: музей-заповедник «Изборск»

«В Год семьи мы в первую очередь говорим, что счастье – в мгновениях, проведённых рядом с близкими, в рождении детей, их улыбках и взрослении. В древности, когда в семье рождался ребёнок, по обычаю приглашали гостей, пекли хлеб и делили его. Новорождённому тоже выделяли долю, часть. Считалось, с этого момента он живёт счастливо – «с частью» жизненных благ. Счастье заключается в простых повседневных радостях: в личных успехах, в творчестве, в любви, в достижении целей, в труде, в служении стране и людям», – отметили в пресс-службе музея-заповедника.

Выставочный проект «Образы счастья» создан Научно-исследовательским музеем при Российской академии художеств и представляет картины художников 1950 –1960-х годов. На выставке будет представлено 38 работ художников советской академической школы из собрания музея.

«Это были трудные, но очень счастливые годы после победы нашего народа в Великой Отечественной войне, когда возрождалась и строилась великая держава, создавались новые семьи, росли дети», – подчеркнули в музее.

Открытие выставки состоится 12 июля в 14:00 в выставочном зале музея-заповедника «Изборск» на улице Печорской, 37. Посетить её можно будет до 8 сентября.

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