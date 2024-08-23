Квест-лист по выставке «Образы счастья» разработали в Изборске

13:47, 23 августа 2024, ПАИ

Квест-лист для посетителей выставки «Образы счастья» разработали в музее-заповеднике «Изборск», сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Приобретая входной билет на выставку, гости будут получать квест-лист «Рассмотри». Как сообщили в музее, выполнение заданий позволит погрузиться в прошлое нашей великой страны в послевоенные годы ХХ века.

«Знакомство с нашей выставкой «Образы счастья» стало ещё увлекательней! <...> Вы узнаете много интересных фактов, рассмотрите на картинах занимательные детали, обратите внимание на то, что не бросается в глаза сразу. Изучайте живопись вместе с нами!» – отметили в пресс-службе музея.

Презентация квест-листа «Рассмотри» пройдёт 24 августа в 14:00 в выставочном зале музея-заповедника «Изборск» (улица Печорская, 37).