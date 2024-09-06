Главный врач станции скорой помощи Псковской области Денис Сачков стал гостем программы «Анамнез». Главное

18:07, 06 сентября 2024, ПАИ

Главный врач станции скорой помощи Псковской области Денис Сачков стал гостем программы «Анамнез», которая вышла в эфир на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 6 сентября.

Главное из эфира: