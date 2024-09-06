Главный врач станции скорой помощи Псковской области Денис Сачков стал гостем программы «Анамнез». Главное
Главный врач станции скорой помощи Псковской области Денис Сачков стал гостем программы «Анамнез», которая вышла в эфир на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 6 сентября.
Главное из эфира:
- в среднем в сутки на диспетчерский пункт поступает 450–500 вызовов, в сезон простуд – до 650;
- в области действует 31 пост скорой помощи. В сутки работает от 60 до 70 бригад;
- ежесуточно в области дежурят восемь диспетчеров: шесть – в Пскове, два – в Великих Луках;
- на выездах работает 170 машин скорой. Техника постоянно обновляется;
- вызовы делятся на экстренные, от 20 минут доезда, и неотложные – в течение дня. «Слушайте, что ответил диспетчер. Если сказал: «Вызов принят», – то ждите бригаду. Если: «Передан в поликлинику», – ждите помощь оттуда»;
- экстренная помощь оказывается при давлении от 190 миллиметров и температуре от 39 градусов, а также при усложнённом дыхании и сильных болях;
- при ухудшении состояния не стесняйтесь перезвонить диспетчеру;
- звонить лучше по телефону 103, а не 112: последний номер для комплексного вызова служб;
- жителей Пскова с инфарктами и инсультами везут исключительно в отделение экстренной кардиологии на улице Малясова, 2. При гипертонической болезни – в отделение плановой кардиологии на улице Коммунальной, 23;
- кадровый дефицит составляет 20 процентов. В этом году на работу пришёл один выпускник лечфака ПсковГУ, двое находятся на целевом обучении в ординатуре. Девять выпускников медколледжей пополнили ряды службы (в прошлом году их было 25).
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