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Главный врач станции скорой помощи Псковской области Денис Сачков стал гостем программы «Анамнез». Главное

Главный врач станции скорой помощи Псковской области Денис Сачков стал гостем программы «Анамнез», которая вышла в эфир на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 6 сентября.

Денис Сачков. Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • в среднем в сутки на диспетчерский пункт поступает 450–500 вызовов, в сезон простуд – до 650;
  • в области действует 31 пост скорой помощи. В сутки работает от 60 до 70 бригад;
  • ежесуточно в области дежурят восемь диспетчеров: шесть – в Пскове, два – в Великих Луках;
  • на выездах работает 170 машин скорой. Техника постоянно обновляется;
  • вызовы делятся на экстренные, от 20 минут доезда, и неотложные – в течение дня. «Слушайте, что ответил диспетчер. Если сказал: «Вызов принят», – то ждите бригаду. Если: «Передан в поликлинику», – ждите помощь оттуда»;
  • экстренная помощь оказывается при давлении от 190 миллиметров и температуре от 39 градусов, а также при усложнённом дыхании и сильных болях;
  • при ухудшении состояния не стесняйтесь перезвонить диспетчеру;
  • звонить лучше по телефону 103, а не 112: последний номер для комплексного вызова служб;
  • жителей Пскова с инфарктами и инсультами везут исключительно в отделение экстренной кардиологии на улице Малясова, 2. При гипертонической болезни – в отделение плановой кардиологии на улице Коммунальной, 23;
  • кадровый дефицит составляет 20 процентов. В этом году на работу пришёл один выпускник лечфака ПсковГУ, двое находятся на целевом обучении в ординатуре. Девять выпускников медколледжей пополнили ряды службы (в прошлом году их было 25).

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