15,7% составила в Псковской области явка на муниципальные выборы к 12:00

12:21, 07 сентября 2024, ПАИ

Общая явка на муниципальные выборы в Псковской области с учётом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на 12:00 7 сентября составила 15,7% (проголосовало 10 350 человек), сообщили ПАИ в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

На избирательных участках уже проголосовало 7 179 человек (10,9%), с помощью ДЭГ – 3 171 человек (70%).

Напомним, что сегодня проходит второй день голосования на муниципальных выборах в Псковской области.