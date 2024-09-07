15,7% составила в Псковской области явка на муниципальные выборы к 12:00
Общая явка на муниципальные выборы в Псковской области с учётом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на 12:00 7 сентября составила 15,7% (проголосовало 10 350 человек), сообщили ПАИ в пресс-службе региональной избирательной комиссии.
На избирательных участках уже проголосовало 7 179 человек (10,9%), с помощью ДЭГ – 3 171 человек (70%).
Напомним, что сегодня проходит второй день голосования на муниципальных выборах в Псковской области.
Всего на территории региона проходит 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.
Добавим, что также жители Псковской области могут проверить своё здоровье на избирательных участках.
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