Второй день голосования стартовал на муниципальных выборах в Псковской области

08:29, 07 сентября 2024, ПАИ

Второй день голосования стартовал на муниципальных выборах в Псковской области. К 8:00 7 сентября открыто 111 избирательных участков.

Избирательные участки открыты для голосования с 8:00 до 20:00. Граждане, которые зарегистрировались на ДЭГ, могут проголосовать по ссылке.

Отметим, всего на территории региона проходит 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.