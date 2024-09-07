Второй день голосования стартовал на муниципальных выборах в Псковской области
Второй день голосования стартовал на муниципальных выборах в Псковской области. К 8:00 7 сентября открыто 111 избирательных участков.
Избирательные участки открыты для голосования с 8:00 до 20:00. Граждане, которые зарегистрировались на ДЭГ, могут проголосовать по ссылке.
Отметим, всего на территории региона проходит 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.
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