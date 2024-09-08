Семейный ансамбль «Казачата» из Пскова стал лауреатом всероссийского конкурса

21:27, 08 сентября 2024, ПАИ

Семейный ансамбль «Казачата» из Пскова стал лауреатом III степени на Всероссийском фестивале-конкурсе «Малый казачий круг». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного народного центра творчества.

Конкурс фольклорных коллективов направлен на сохранение, развитие и популяризацию казачьей культуры и включён в государственную программу «Реализация государственной национальной политики».

Учредителями конкурса выступают Совет при Президенте Российской Федерации по делам казачества, постоянная комиссия по содействию развитию казачьей культуры Совета при Президенте России по делам казачества, Министерство культуры РФ.

Конкурс проводится при поддержке некоммерческой организации «Благотворительный фонд Фридриха Липса».