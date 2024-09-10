Выставка «Дар» – передвижной проект музея-заповедника «Абрамцево» откроется в Печорах

16:01, 10 сентября 2024, ПАИ

Выставка «Дар» – передвижной проект музея-заповедника «Абрамцево» (Московская область) откроется в музее истории города Печоры, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника. Материалом выставки стали произведения художественной коллекции журнала «Наше наследие».

Созданный в 1988 году по инициативе академика Дмитрия Лихачева и причисленный ЮНЕСКО к лучшим в мире изданиям по культуре и искусству, «Наше наследие» был «синтетическим журналом». Его публикации посвящались деятелям и произведениям литературы и философии, живописи и архитектуры, театра и музыки. В 2020 году журнал был закрыт, коллекция передана в абрамцевское музейное собрание.

На протяжении многих лет в редакции журнала устраивались художественные выставки. Из дарений художников сложилась коллекция журнала, в которой представлены работы нескольких поколений московских художников, петербургский андеграунд, владимирская школа, живопись урало-сибирского региона.

"Выставка «Дар» – это крайне удачная попытка объемно продемонстрировать уникальную коллекцию журнала «Наше наследие». Камерное пространство Музея истории города Печоры определяет масштаб выставки: будут представлены 63 произведения из 259, но, вместе с тем, задает тот единственно верный «человеческий масштаб», который ценился сотрудниками прекрасного журнала", – подчеркнула генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Выставка начнет свою работу 20 сентября и продлится до 5 ноября.