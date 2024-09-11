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Культура

Открыта регистрация на Сретенский бал в Пскове

Молодёжь Псковской области приглашают присоединиться к участию в проекте «Сретенский бал: традиции, культура, наследие», сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.

Фото: Андрей Степанов

Проект посвящён празднику Сретения Господня и Дню православной молодёжи. «В этом году Сретенский бал – это не просто молодёжный танцевальный вечер, а целый социально-культурный проект, который будет включать в себя три больших блока: социально-культурное, образовательное и конкурсное направления», – отметили организаторы.

В рамках проекта участники смогут посетить выездную экскурсию в Псково-Печерскую духовную семинарию в Печорах, где им подробнее расскажут о празднике Сретения. Также для них проведут интерактивные квест-экскурсии в Доме Беклешова и мастер-классы по бальному этикету от экспертов.

Одним из важных мероприятий станут репетиции танцев с профессиональным хореографом, который обучит танцующие пары танцевальным этюдам. Посещение репетиционных занятий будет влиять на участие в заключительном торжественном Сретенском балу, всем участникам необходимо будет посетить не менее семи из 15 занятий.

Узнать больше о проекте можно в положении. О ближайших датах репетиций и других мероприятий будет сообщено в сообществе Сретенского бала в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте.

Заполнить заявку на участие можно, перейдя по ссылке.

Отметим, мероприятие проходит при поддержке Росмолодёжи и «Росмолодёжь. Гранты».

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