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Общество

О капремонте домов в Псковской области поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Гостем программы «Среда обитания» на «Серебряном дожде» стал гендиректор регионального Фонда капремонта Андрей Анисимов сегодня, 11 сентября.

Андрей Анисимов. Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • с 1 сентября вступил в силу областной закон, который увеличил срок действия региональной программы капитального ремонта до 45 лет вместо 30. Это позволяет увеличить срок окупаемости капремонта. Ведь уже в следующем году подойдёт срок замены лифтов в домах 2000 года постройки;
  • в Псковской области из 4 904 многоквартирных домов 2 800 – площадью до двух тысяч квадратных метров. Реализация инициативы софинансирования из федерального бюджета капремонта в таких домах, предложенная ПАСЗР, очень помогла бы региону;
  • размер экономически обоснованного тарифа на капремонт в Псковской области – 35–40 рублей: в три-четыре раза ниже существующего. В 2025 году Фонд капремонта предлагает поднять тариф на 15 %, но это не решит проблему. Есть регионы, где тариф разово поднимают сразу на 40 %;
  • собираемость платежей за капремонт в Псковской области в 2024 году – 95,7 %, начиная с 2015 года – 88 %. Собираемость постепенно растёт, но есть люди, которые не платили за услугу ни разу с 2015 года;
  • в 2024 году планируется провести капремонт 191 элемента в 144 многоквартирных домах. Пока всё идёт по графику, в чёрный список в этом году никого из подрядчиков не вносили;
  • в этом году в регионе заменили 77 лифтов. В 2025 году заменят 15: в регионе вышли на плановый уровень работ, таких масштабных замен больше не будет;
  • стоимость одного лифта – порядка трёз миллионов рублей. В домах, перешедших на спецсчета, их тоже реально менять: уже заменено девять лифтов в восьми домах;
  • число домов, предпочитающих аккумулировать средства на капремонт на спецсчетах, медленно растёт. В 2023 году их было 15,5 %, в 2024 году – 16,8 % (826).
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